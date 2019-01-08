الرئيسية رياضة الأخضر الجديد بالرباعية يقرع أجراس الخطر لفرق آسيا
أنحاء – حسام آل زيدان
حقق المنتخب السعودي انتصارًا كاسحًا على كوريا الشمالية بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.
افتتح هتان باهبري اهداف السعوديين بقذيفة متقنة قبل ان يسجل المدافع محمد ال فتيل هدفا عالميا بالكعب انهى به الشوط الاول الذي شهد طرد لاعب كوري قبل نهايته بدقائق.
في الشوط الثاني اضاف القائد سالم الدوسري هدفا ثالثا رائعا.. وقبل النهاية بدقائق سجل فهد المولد هدفا رابعا بصناعة مميزة من حمدان الشمراني الذي حل بديلا لياسر الشهراني المصاب.
وبهذه النتيجة يتصدر الأخضر السعودي جدول ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا انتظارًا لنتيجة قطر مع لبنان في اللقاء الذي يقام غدًا الأربعاء.
هذا الفوز لمنتخب السعودية سجل عدة مميزات.. فهو أول فوز في مباراته الافتتاحية بكأس آسيا منذ 23 عامًا حين تغلب على تايلاند بنتيجة 6-0 في نسخة الإمارات 1996.. وهذه النتيجة هي ثاني أكبر فوز في مباراته الافتتاحية بكأس آسيا بعد سداسية تايلاند.
الهدف الذي سجله لاعب الأخضر هتان باهبري أمام كوريا الشمالية حمل الرقم 1000 في تاريخ المنتخب السعودي.. كما انه الهدف الاول لباهبري اسيويا وكذلك زميله محمد آل فتيل خلال مباراتهما الأولى مع المنتخب السعودي في المحفل القاري.
كما نجح المنتخب السعودي في هز شباك منافسه في مباراته الافتتاحية بهدفين أو أكثر للمرة الأولى منذ نسخة 2004، حين تعادل مع تركمنستان بنتيجة 2-2.. وحقق الأخضر السعودي ثالث كلين شيت، في أولى مبارياته بكأس أمم آسيا بعد مواجهتي تايلاند (6-0) وسوريا (2-0).