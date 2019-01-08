الرئيسية رياضة الطائف.. إصابة 11 شخصًا إثر حادث تصادم على طريق السيل
تسبب حادث تصادم مروري، في وقوع 11 إصابة ما بين المتوسطة والبسيطة؛ وذلك على طريق السيل شمال الطائف، باتجاه مكة المكرمة؛ فيما تم نقل المصابين للمستشفى للعلاج.
وتفصيلاً حسب “سبق”، أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في الطائف، أن غرفة العمليات بالهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، تَلَقّت بلاغاً عن حادث التصادم، وبدورها قامت بتوجيه عدد خمس فِرَق إسعافية للموقع بقيادة القائد الميداني أحمد تركستاني.
وأضاف: “عند وصول أول فرقة للموقع بمقدار استجابة ١٣ دقيقة منذ تلقي البلاغ، وُجد بالموقع ١١ إصابة؛ اثنتان منها متوسطة فيما صُنفت البقية بالبسيطة؛ مما استدعى تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الإصابات وتقديم الرعاية اللازمة ونقلها -بعد التنسيق- لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف”.