“العمل” تودع قرابة ملياري ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين لشهر جمادى الأولى

الرئيسية أنحاء الوطن “العمل” تودع قرابة ملياري ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين لشهر...
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الإثنين، 1.985 مليار ريال في حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي أن هذه المبالغ شملت المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء والبرامج المساندة لشهر جمادى الأولى، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء وبدل غلاء المعيشة لمستفيدي الضمان.
وأبان الشافي أن المعاشات الضمانية بلغت 1.36 مليار ريال، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء 188 مليون ريال، وفواتير الكهرباء 99.6 مليون ريال، بالإضافة إلى 331 مليون ريال بدل غلاء معيشة.
وأشار إلى أنه تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم ولأسرهم.