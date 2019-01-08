بعد زواجه من ملكة جمال روسية.. ملك ماليزيا يتخلى عن عرشه

في سابقة من نوعها، أعلن الملك الماليزي سلطان محمد الخامس تنحيه عن العرش في بيان صادر عن القصر شكّل جدلاً كبيراً، خصوصاً بعد فترة قصيرة من زواجه بملكة جمال روسيّة سابقة.
وقبل صدور البيان الملكي كان الملك البالغ من العمر 49 عاماً قد أخذ إجازة وفق موقع الـBBC، وسط شائعات كبيرة تمحورت حول زواجه من ملكة جمال موسكو السابقة وأخرى تفيد بأنه يتلقى العلاج.
وجاء في البيان: “القصر الوطني يبلغ الشعب بأن جلالته استقال من منصبه كالملك الـ15 مع دخول ذلك حيز التنفيذ في 6 يناير”، من دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى أو تفسير لهذا القرار المفاجئ.
يذكر أن هذه هي المرّة الأولى التي يتنازل فيها ملك عن العرش في ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957.