تمويل 50% من مشاريع الاستثمار في الزراعة الذكية

ناقشت ورشة عمل (الاستثمار في الزراعة الذكية) التي استضافتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي صباح اليوم في اطار برنامج التعاون المشترك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، عدد من القضايا والتحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع، وكانت الورشة التي عقدت بحضور الدكتور ماجد الفراج مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض ، وادارها المهندس ماجد الخميس رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة،
وشارك صندوق التنمية الزراعي بمنطقة الرياض بورقة حول دور الصندوق في دعم الزراعة الذكية قدمها المهندس سعد الحماد مدير الصندوق بمنطقة الرياض أكد فيها على دور الصندوق وسعيه لتحقيق الاستراتيجية الزراعية عبر افضل وسائل التمويل المستدام، والجهود التي يقوم بها الصندوق للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق اهداف التنمية الزراعية المستدامة، وقال انه تحقيقا لأهداف ( رؤية 2030) وبرنامج التحول الوطني اطلق الصندوق برنامجا لدعم استخدام التقنية الحديثة في الزراعة تم فيه رفع نسبة التمويل من (50 الى 70%) من قيمة القرض، وحول نشاط الصندوق في دعم القطاع الزراعي أوضح ان حجم تمويل سلسلة الدواجن اللاحم بلغ (3.88) مليار ريال والاستزراع السمكي (1) مليار ريال والبيوت المحمية (2) مليار ريال مشيرا الى ان اجمالي قروض الصندوق خلال الخمسين السنة الاخيرة بلغ (49) مليار ريال واجمالي قروض المشاريع الزراعية المتخصصة بلغ (14) مليار ريال.
كما شهدت الورشة تقديم (4) أوراق عمل، منها ورقة حول انظمت الزراعة الذكية وتركيباتها قدمها المهندس حسام الهويمل استعرض فيها طرق تنفيذ البيوت المحمية وكيفية التحوط للمخاطر المتوقعة، وأفضل وسائل تقليل التكلفة وتحسين جودة المنتج الزراعي، كما قدم الدكتور عبدالرحمن الداود من كلية العلوم الزراعية بجامعة الملك سعود ورقة حول المكافحة المتكاملة في البيوت المحمية بين فيها الكيفية التي تتم بها المكافحة المتكاملة للآفات واهمية ذلك في ضمان استمرار العمليات الزراعية، وقدم المهندس ايمن بطاينة ورقة عن تقنيات الري الذكي تحدث فيها عن مكونات الري الحديث ودوره في توفير المياه وطرق التسميد الحديثة.