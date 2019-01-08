جدة.. سجن شاب اخترق حساب فتاة بـ”سناب شات” وشهّر بها

أيّدت محكمة الاستئناف عقوبة أصدرتها المحكمة الجزائية بجدة بحق شاب تقضي بسجنه 12 شهراً؛ لإدانته باختراق حساب لفتاة في “سناب شات”، ونشر صورها في “انستغرام” والإساءة لسمعتها، وفضح علاقته بها، ليصبح الحكم نهائياً، وواجب النفاذ.
وأوضحت مصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن مواطناً تقدم ببلاغ أوضح فيه أن صوراً خاصة بابنته انتشرت في “انستغرام” عن طريق شخص؛ بهدف الإساءة لسمعتها.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة أصدرت مذكرة بتوقيف الشاب، الذي ادّعى أمام المحكمة العامة بأن الحسابات التي انتشرت فيها الصور لا تخصّه، لتنعقد جلسة أخرى بحضور والد الفتاة، الذي ادّعى أن المتهم قذف ابنته وأنشأ حساباً ونشر صورها وشهّر بها.
وبيّنت أن والد الفتاة قدّم مقطع فيديو نشره المتهم، تضمن قذفاً صريحاً للفتاة، ولم يكتفِ المدعى عليه بذلك، بل نشر صوراً لوالدة الفتاة.
وذكرت المصادر أن المتهم اعترف أمام المحكمة بأنه كان يتواصل مع الفتاة لرغبته في الزواج منها، غير أن أسرتها رفضته، مدعياً أنه أرسل صور الفتاة لوالدها من باب النصيحة له.