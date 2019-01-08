رسميًا.. مصر تستضيف كأس الأمم الإفريقية 2019

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” برئاسة أحمد أحمد، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي منح جمهورية مصر العربية، تنظيم واستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.
وكانت مصر وجنوب أفريقيا، قد ترشحتا لتنظيم نسخة 2019، بعد سحب تنظيم “الكان” من الكاميرون مؤخرًا بسبب تأخرها عن قائمة المواعيد المقرره من جانب “الكاف” بشأن الإنشاءات والملاعب المستضيفة للبطولة القارية.
ويتواجد وفد من مصر في داكار السنغالية، يضم المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وكرم كردي ومجدي عبد الغني وأحمد مجاهد أعضاء مجلس “الجبلاية”، ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن، وشريف حسن مدير العمليات.