شاهد.. “مرسيدس” تستعرض مركبة ذاتية القيادة يُمكن استخدامها كسيارة أجرة وشاحنة توصيل في آن واحد

يتم حالياً تسليم الطرود وتوصيل الأشخاص باستخدام سيارتين مختلفتين، ولكن “مرسيدس-بنز” تود تغيير ذلك المفهوم من خلال سيارتها الكهربائية ذاتية القيادة “فيجن أربانيتيك”.
ويمكن للشاحنة التي لا تزال قيد التطوير أن تنقل الأشخاص وكذلك تستخدم في شحن السلع، وتحتوي على منطقتي جلوس، حيث يخصص القسم الأبيض للأشخاص الذين سيبقون في السيارة لبضع لحظات فقط، في حين أن منطقة الجلوس الحمراء المتدرجة مخصصة للأشخاص الذين سيظلون في السيارة لفترة من الوقت.
وتتسم “فيجن أربانيتيك” بأنها واسعة من الداخل بحيث يمكن للشخص الوقوف بداخلها، كما أنها تتميز بسقف زجاجي، وتحيط بفتحة السقف ما تسميه “مرسيدس” “هالو” وهي شاشة رقيقة يمكن استخدامها لمشاركة المعلومات مع الركاب حول رحلتهم أو أخبار اليوم أو حتى الترفيه عنهم.
وتتضمن المركبة مقاعد مصممة بشكل غير تقليدي ومختلف عن تلك المألوف رؤيتها عادة في الحافلات أو الشاحنات، كما توفر إمكانية شحن الجوالات لاسلكياً.