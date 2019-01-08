الرئيسية رياضة عرض لكريستيانو رونالدو للعب في الدوري الإماراتي براتب خيالي
كشفت تقارير صحافية أن النجم البرتغالي لاعب يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، تلقى عرضاً للانضمام لأحد الأندية الإماراتية مقابل راتب يصل إلى 60 مليون يورو سنوياً، وهو ما يعادل ضعف راتبه الحالي الذي يبلغ 30 يورو.
وأضافت صحيفة “إنترلينيس” أن العرض قدمه أحد رجال الأعمال لرونالدو أثناء تواجده مؤخراً في دبي، لحضور حفل توزيع جوائز “جلوب سوكر” 2018، التي استضافتها إمارة دبي، وحصل رونالدو على إحدى جوائزها.
وقالت الصحيفة إنه رغم العروض القوية التي يقدمها رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم، إلا أنه يمكن أن يرحل عن الفريق نسبة للعروض المغرية التي يتلقاها، وقد يكون العرض الإماراتي أحد الخيارات التي يوافق عليها.