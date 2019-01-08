فيديو | انطلاق دوريات أمن الطرق على طريق “المزاحمية – بيشة”

دشّن مدير الأمن العام الفريق أول خالد الحربي، انطلاق دوريات أمن الطرق على طريق المزاحمية – بيشة، بحضور عدد من الضباط ورجال الأمن.
وأكد الفريق أول خالد الحربي أن العمل على تدشين الدورية بهذا الطريق تم بمتابعة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ حيث وجه بتدريب عددٍ كبيرٍ من منسوبي أمن الطرق ليكونوا مدربين بتدريب عالٍ وجيد.
وأضاف الفريق الحربي أن مَن يعمل بأمن الطرق يجب أن يكون مُهيئاً وجاهزاً للتعامل مع أي موقف أمني يواجهه أثناء خدمته.
تدشين انطلاق دوريات أمن الطرق على طريق المزاحمية – بيشة pic.twitter.com/Tctmlm6CIm
— الأمن العام (@security_gov) January 7, 2019