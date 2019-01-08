فيديو | تبادل إطلاق نار بين الشرطة الأردنية و3 أشخاص في شارع عام بعمان

تمكّنت الشرطة الأردنية من السيطرة على 3 أشخاص يستقلون سيارة من نوع “رنج روفر” في العاصمة عمان، بعدما أطلق أحدهم أعيرة نارية تجاه قوة أمنية.
وأوضح الأمن العام الأردني في بيان له، أن سائق السيارة رفض الامتثال للشرطة التي حاولت إيقافه، بعد الاشتباه بالسيارة، كونها تحمل لوحة أرقام مزورة، لافتاً إلى أن الراكبين الآخرين استسلما للشرطة، فيما بادر السائق بإطلاق النار عليها.
وبيّن الأمن العام أن الفريق الأمني الخاص استخدم القوة المناسبة؛ للحفاظ على حياته وحياة المارة، وتمكّن من السيطرة على مطلق النار بعد إصابته.
وانتشرت مقاطع فيديو تظهر تبادل الشرطة الأردنية النار مع سائق المركبة، قبل أن تتمكن عناصرها سريعاً من السيطرة عليه، بعد إصابته بطلق ناري.