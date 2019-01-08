فيديو | رئيس “الأمر بالمعروف” يوضح أعراض السحر وطريقة علاجه

كد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن السحر ليس منتشراً في المملكة، ولا يشكل ظاهرة فيها؛ بسبب تجريمه ومكافحته.
وشدد السند خلال حديثه لبرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، على أنه ليس لأحد الجزم بأن فلاناً مسحوراً، وإنما هناك علامات يتعرف من خلالها على السحر وعلى الساحر وعلى المسحور.
وأشار إلى أن بعض أعراض السحر إصابة المسحور بالمرض وبتخيلات توهمه بفعل أشياء لم يفعلها، كما يحصل لدى المسحور اضطراب في شخصيته واعتلال نفسي وضعف في بدنه، مؤكداً أن الحل لعلاج السحر هو الرقية الشرعية والإكثار من الدعاء، لافتاً إلى أن أكل سبع تمرات من أسباب حفظ الإنسان من السحر والسم، كما ورد في السنة النبوية.