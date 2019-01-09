آل الشيخ: الترفيه ليس حفلات غنائية فقط.. وسنركز الفترة القادمة على هذه الأنشطة

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن ملامح خطط الهيئة والبرامج والفعاليات الترفيهية التي ستركز عليها خلال الفترة القادمة.
وأوضح آل الشيخ، أن التركيز في الفترة القادمة سيكون على السيرك والملاهي المتنقلة والمسرحيات، وبرامج تطوير الشباب والشابات، مشيراً إلى أن الهيئة ستعتمد في تنفيذ برامجها على دعم الشركات الوطنية.
وتابع أن الترفيه ليس حفلات غنائية فقط، بل هناك جوانب أخرى كثيرة للترفيه، وأن مدنا كالخرج، وحائل، والقصيم، وعرعر، والجوف، والطائف، والمدينة المنورة، والباحة، وجيزان، ونجران، وتبوك، والأحساء، والقطيف، سيكون التركيز عليها في البرامج والفعاليات الترفيهية، بالإضافة للمدن الكبيرة مثل الرياض، والدمام، وجدة.
وكشف أن الهيئة تسعى لبناء 7 صالات متعددة الاستخدام للترفيه، داعياً البنوك والشركات الكبرى للجلوس مع الهيئة والتباحث بشأن الفرص الاستثمارية والتمويل، مؤكداً في الوقت ذاته أن أبواب الهيئة مفتوحة لكل صاحب فكرة أو مشروع ترفيهي من المواطنين والمواطنات.