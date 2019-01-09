أمريكي يتنبأ بنشوب حرب عالمية “لن تبقي ولن تذر” ونهاية العالم في عام 2019

الحرب العالمية الثالثة على وشك النشوب، ولن تبقي ولن تذر، هكذا قال المؤلف الأمريكي، ديفيد مونتين.
ونشرت مجلة “مترو” البريطانية تقريرا لمزاعم جديدة حول نهاية العالم، والتي نشرها المؤلف الأمريكي، ديفيد مونتين.
وقال مونتين أن “بداية النهاية وشيكة، والحرب العالمية الثالثة على وشك الاندلاع خلال عام 2019، والتي سيليها بصورة سريعة حرب نووية عالمية لن تبقي ولن تذر إلا القليل من البشر، وسيليها مباشرة نهاية العالم”.
وأوضح المؤلف الأمريكي أن نظريته الجديدة مستندة على ما اطلع عليه من الكتب المقدسة ونبوءات نوستراداموس، وما استنبطه من حضارات الماليا.
وأردف قائلا “الحرب العالمية الثالثة ستكون في أوروبا مسرحها الرئيسي وفي المستقبل غير البعيد، والتي قد تغزو فيها تشهد اقتتالا على طول نهر بوريسثينس (المعروف باللاتينية باسم نهر دنبر)، كما أن أقطاب الأرض على وشك الانقلاب ما سيتتبعه نهاية العالم الذي نعرفه”.
وقال مونتين: “كما تم استنباط تلك النتائج بصورة رئيسية أيضا من رصد الفلك، الذي يظهر أن عمر كوكب الأرض قارب على النهاية وأحداث عملاقة في طريقها للحدوث خلال عام 2019”.
واختتم بقوله “مع ظهور البرمجيات الفلكية الحديثة، يمكننا أن نجد بسهولة أن عام 2019 سيكون عاما مفصليا في تاريخ كوكب الأرض، خاصة بعد دراسة موقعه بين الأجرام السماوية الأخرى”.