“التجارة” تكشف عن 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري

كشف مستشار وزير التجارة والاستثمار سلمان الحجار، عن 6 إجراءات وضعتها الوزارة لمكافحة التستر، وذلك ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، مبيناً أن المبادرة تهدف لرفع نمو وتطوير القطاعات، وخلق فرص للمواطنين.
وقال الحجار في مداخلة لبرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، إن الإجراءات الستة هي تطبيق الحلول التقنية، وفتح الحسابات البنكية والتحول للمدفوعات الإلكترونية، ورفع مستوى المتاجر بحيث يساعد على المنافسة العادلة بين المستثمرين.
وأضاف أن من بين الإجراءات أيضاً تمكين السعوديين من دخول مختلف المجالات عن طريق تقديم مختلف أنواع الدعم، ومراجعة الأنظمة ودراسة مدى ملاءمتها للمتغيرات الاقتصادية ومدى إمكانية تغليظ عقوبة التستر، وتوعية المجتمع بمخاطر التستر وتوضيح مشاكله من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
مستشار وزير التجارة والاستثمار سلمان الحجار يتحدث عن 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري لـ #معالي_المواطن pic.twitter.com/wdzFPLxSfN
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) January 8, 2019