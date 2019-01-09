“الربيعة” يكشف حالة “التوأم التنزاني” بعد أسبوعين من فصلهما

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة استقرار حالة التوأم السيامي التنزاني ( ملينز و أنيشتا ) في وحدة العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.
وأوضح أن جميع المؤشرات الحيوية عادت إلى وضعها الطبيعي ولله الحمد، وأفاقتا من المخدر وأصبحتا تتناولان الرضاعة وتتفاعلان مع والدتهما والفريق الطبي، مشيراً إلى أنه جرى أيضًا رفع أجهزة التنفس الاصطناعي وبعض القساطر الوريدية والبولية.
من جهتها رفعت والدة التوأم شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مثمنة ما قدم لها وللتوأم من رعاية واهتمام من قبل الفريق الطبي المعالج.
جدير بالذكر أن التوأم التنزاني ملينز وأنيشتا أُجريت لهما عملية فصل استغرقت 13 ساعة منذ أكثر من أسبوعين وتكللت بفضل الله بالنجاح التام، حيث أجريت على 9 مراحل وشارك فيها 33 من الكوادر الصحية المختصة.