المرور: تدشين 150 مركبة مدنية متنقلة لمخالفات السرعة.. وبداية الرصد في هذا الموعد

الرئيسية أنحاء الوطن المرور: تدشين 150 مركبة مدنية متنقلة لمخالفات السرعة.. وبداية الرصد في هذا...
دشنت الإدارة العامة للمرور 150 مركبة مدنية متنقلة لرصد مخالفات السرعة على الطرق في جميع مناطق المملكة، ويتنظر أن تبدأ عمليات الرصد خلال الأسبوعين القادمين.
وأكد مدير عام المرور اللواء محمد البسامي، أن مركبات رصد السرعة الجديدة ستحمل كاميرات علوية وسفلية لرصد مخالفات السرعة.
وكشف أنه سيتم إدراج خاصية الذكاء الاصطناعي في وقت لاحق إلى هذه المركبات؛ لرصد مخالفات استخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان.