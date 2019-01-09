بالخطوات.. تعرف على خاصية الوضع المعتم في “واتساب”

يستعد تطبيق واتساب لتفعيل خاصية “الوضع المعتم” التي يراها البعض بأنها ليست لغرض التحسين الجمالي وحسب، خاصة أن معظم الواجهات على الإنترنت تعرض في هيئة نصوص باللون الأسود وخلفيات بيضاء، لكن يوجد إجماع متزايد بين مطوري التطبيقات ونظم التشغيل بأن هذا الوضع قد يجهد العين.
وأوضح موقع Express.co.uk أن الوضع المعتم Dark Mode حل بسيط لإجهاد العين المحتمل نتيجة الألوان، وكان موقع WABetaInfo قال في سبتمبر إن واتساب يعمل على تفعيل هذه الخاصية. ولكن ومنذ ذلك الحين لم يعلق واتساب على الخبر، ولم يكشف عن موعد طرح الخاصية الجديدة.
لكن موقع إكسبريس نصح بتجريب حيلة تقرب من هذا الوضع وهي اختيار خلفية سوداء خاصة عند استخدام التطبيق ليلاً، ويمكن القيام بذلك عبر اختيار Setting من الصفحة الرئيسية للدردشة في واتساب، وبعدها Chats ثم Chat Wallpaper وأخيراً اختيار اللون.
وكان نظام أبل System 7 OS في عام 1991 أحد أقدم نظم التشغيل الذي عرض بديلاً معتماً للشاشات، وحذت مايكروسوفت حذوه في إصدارها ويندوز 95، وفي عام 2001، قدم ويندوز XP مزيداً من الأوضاع المعتمة، وخياراً يتيح للمستخدم تغيير لون الواجهة.