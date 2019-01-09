توقعات بإطلاق 5 محطات شحن للسيارات الكهربائية بالمملكة خلال 2019

توقعت شركة “شنايدر إلكتريك” المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة، افتتاح خمس محطات شحن سريع للسيارات الكهربائية في السعودية خلال عام 2019؛ حيث تلقت عدة طلبات تنفيذ لتلك المحطات في الربع الأخير من العام المنصرم لعدد من المشاريع التجارية والسكنية.
وأوضحت الشركة أن الطلبات تتمحور في بناء مشاريع ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وذات إنتاجية كبيرة صديقة للبيئة، فيما حددت 5 جهات حكومية عدداً من المواصفات الفنية للسيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “شنايدر إلكتريك” بالمملكة نجيب النعيم، أن المشاريع الجاري العمل عليها في المنطقتين الشرقية والوسطى والمنطقة الغربية تعتمد على الانتهاء من المواصفات الحكومية المتوقع انتهاؤها منتصف هذا العام.
وأشار النعيم وفقاً لـ “الاقتصادية”، إلى أن الشركة تعمل على مشاريع حكومية وخاصة من خلال الدعم في تصميم البنية التحتية الكهربائية، وذلك بمعايير ومواصفات عالمية تتوافق مع معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.