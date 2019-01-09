الرئيسية رياضة زلاتكو يكشف حقيقة تفاوض الهلال معه للعودة لتدريب الفريق مرة أخرى
قال مدرب الهلال السابق الكرواتي زلاتكو داليتش إنه ربما يعود يوماً ما للهلال، مضيفا أنه لا يعلم ما يخبئه له المستقبل، ما يعد تلميحاً لصحة ما تردد مؤخراً عن تفاوض نادي الهلال معه للعودة لتدريب الفريق مجدداً.
وفي حين أكد زلاتكو، وفقاً لـ”الرياضية”، أنه ما زال مرتبطاً بعقد مع منتخب بلاده الذي يستعد لتصفيات كأس أوروبا 2020، أجاب على سؤال عن احتمال عودته لتدريب الهلال مرة أخرى بابتسامة، مشيراً لاحتمال عودته للهلال.
وحول حضوره لمباراة المنتخب السعودي ضد كوريا الشمالية أمس الثلاثاء، أعرب زلاتكو عن سعادته بحضور المباراة، مشيداً بالمستويات التي قدمها ثلاثي الهلال سالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد البريك في المباراة، مشيراً إلى أنه دربهم ويعرفهم جيداً.