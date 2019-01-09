عالم يحذر من أضرار عشبة “البرجس”.. تضر بالكلى والكبد

كشف أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، حقيقة رسالة متداولة عن فوائد عشبة البرجس، وأنها تعالج الربو والحساسية.
وقال الخضيري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” : “ماذا قد يحدث للمريض بعد سنة أو سنتين! هناك أدوية كثيرة نجحت لكن الدراسة العلمية الموّثقة أثبتت أنها بعد كم سنة سببت ضررًا وفشل كلى أو كبد.. أعرف أناسًا تعالجوا لحظيًّا لكن بعد كم يوم انتكسوا أو أصيبوا بفشل كبد أو كلى فهل نصدق مقطع قصير دون المتابعة لعدة أشهر؟!.
وأضاف الخضيري: هناك رسالة مدح ومبالغة متداولة عن فوائد عشبة البرجس وأنها دواء للربو والحساسية وإلخ، وهذا غير مثبت علميًّا.
وتابع أنه لا يوجد أي إثبات علمي أو طبي مبني على براهين، لا يوجد سوى (سواليف واتساب) ومن وكالة يقولون؛ لذا لا تنخدعوا بها، وهناك من جربها ولم يستفد سوى عدة دقائق وليست علاج قطعي.