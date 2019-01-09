فيديو | التفاصيل الكاملة لظهور الحشرات بالحرم.. وسبب انتشارها

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن تخصيص (600) عامل ومشرف لمكافحة ظاهرة الحشرات في المسجد الحرام وساحاته.

وأوضحت شؤون الحرمين في فيديو توضيحي أن عملية التطهير والتعقيم مستمرة لمكافحة الحشرات بالمسجد الحرام بهدف القضاء على هذه الآفة.

وبيَّن المشرف الميداني لإدارة التطهير المهندس إبراهيم نتو السبب وراء انتشار الحشرات في أروقة المسجد الحرام، وقال إن الظاهرة طبيعية وتعود إلى تكاثر الحشرات في المناطق المزروعة المحيطة بالحرم خاصة بعد موسم الأمطار ثم تظهر في الليل داخل الحرم، ومعروف أنها تنجذب إلى الإضاءة واللون الأبيض.

وأوضح مقطع فيديو منقول من داخل أروقة المسجد الحرام، تضاؤل نسبة الحشرات، مع العمل المكثف لفرق التطهير والتعقيم لمكافحة الحشرات.

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