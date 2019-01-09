فيديو | مُسن تجاوز عمره مائة عام في حائل ينتظم بمقاعد الدراسة لتعلم القراءة والكتابة

تجاوز عمره 100 عام.. وعاد لمقاعد الدراسة ليكمل تعليمه..

التعليم لا يتوقف عن عمر معين#اليوم_العربي_لمحو_الأمية2019#قناة_عين pic.twitter.com/us2WEhMJN0

— قناة عين (@iEN_tv) January 8, 2019