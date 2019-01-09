فيديو | مُسن تجاوز عمره مائة عام في حائل ينتظم بمقاعد الدراسة لتعلم القراءة والكتابة

التحق مُسن تجاوز عمره المائة عام بمنطقة حائل بمقاعد الدراسة في فصول محو الأمية لتعلم القراءة والكتابة.
وضرب العم هديّان بن عبد الهادي مثالاً في الإصرار على التعلم، فلم يمنعه التقدم الكبير في العمر أو وهن جسده من أن يحقق حلمه بتعلم القراءة والكتابة، وانتظم في الدراسة مع أقرانه ممن يقاربونه في العمر.
ويحتفظ العم هديّان بذاكرة قوية، إذ ظهر في مقطع فيديو وهو في مقاعد الدراسة، ويردد أبيات شعرية قديمة “يا الله ياللي حاضرن ما تغيبي”، بعدما طلبها منه أحد الحضور.
وأثنى معلقون على المقطع الذي تم تداوله يوم أمس بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، مشيرين إلى أن التعلم ليس له سن معينة يتوقف عندها.
يشار إلى أن الكثير من كبار السن في المنطقة يحرصون على الالتحاق بفصول محو الأمية، لتعلم القراءة والكتابة رغم التقدم الكبير في السن.
تجاوز عمره 100 عام.. وعاد لمقاعد الدراسة ليكمل تعليمه..
التعليم لا يتوقف عن عمر معين#اليوم_العربي_لمحو_الأمية2019#قناة_عين pic.twitter.com/us2WEhMJN0
— قناة عين (@iEN_tv) January 8, 2019