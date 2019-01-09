فيديو وصور | مجلس الوزراء بدبي يحتفل بمرور 50 عاماً على تولي محمد بن راشد أول منصب حكومي

احتفل مجلس وزراء إمارة دبي أمس (الثلاثاء)، بمرور 50 عاماً على تولي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أول منصب حكومي في مسيرته الحافلة في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفاجأ أعضاء مجلس الوزراء بإمارة دبي الشيخ محمد بن راشد، بإحضار كعكة كبيرة كتب عليها عبارة “50 عاماً للوطن”، ونشر صورة لها وهو يقوم بتقطيعها على حسابه في “تويتر” وعلق عليها قائلاً: “متفائل بوطني.. متفائل بشعبي.. متفائل بفريق عملي في ٢٠١٩”.
وكان الشيخ محمد قد قدم شكره في تغريدتين على حسابه السبت الماضي لكل مَن قال كلمة تقدير بحقه بمناسبة مرور 50 عاماً على بداية خدمته لبلاده، واعداً الجميع أن الأيام لن تزيده إلا إصراراً على الخدمة وإبداعاً في العمل وتسارعاً في المنجزات.