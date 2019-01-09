الرئيسية رياضة مصادر: النصر يقدم عرضًا رسميًا للأهلي لضم سلمان المؤشر خلال الشتوية
كشفت مصادر مطلعة، أن إدارة نادي النصر قدمت عرضاً رسمياً لنادي الأهلي، لضم لاعبه سلمان المؤشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأشارت المصادر ذاتها، وفقاً لـ”الرياضية”، إلى أن إدارة الأهلي تلقت عرضاً آخر من أحد أندية الوسط لضم المؤشر، وأنها تفاضل الآن بين العرضين، مبينة أن إدارة الأهلي تفضل التنازل عن اللاعب الذي يمتد عقده مع النادي إلى 2020 عن طريق الإعارة، والتنازل النهائي في حال كان المبلغ كبيراً.
وتقلصت مشاركات سلمان المؤشر مع فريقه مؤخراً، واقتصرت مشاركاته في 8 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم وأخرى في كأس خادم الحرمين الشريفين.