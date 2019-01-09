والد الفتاة السعودية “رهف” يخرج عن صمته ويكشف سبب هروب ابنته لتايلاند

كشف الضابط التايلاندي الذي يدعى سوراشات هاكبارن، عن فحوى الحديث الذي دار بين والد الفتاة السعودية رهف وممثلي المفوضية، إذ أنكر والدها أن يكون قد أجبرها على الزواج أو أن تكون قد تعرضت للتعنيف الجسدي.
وأشار والد رهف إلى أنها ربما شعرت بقلة اهتمام في أسرة تضم 10 أطفال ، ولفت إلى أن صحة والدتها تأثرت كثيراً بغيابها، ونوه إلى أنه كان يعلم أن بناته ينوين السفر إلى تايلاند .
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأسترالية بحسب CNN إن مفوضية اللاجئين تواصلت معها من أجل منح رهف ، حق اللجوء في أستراليا، ولم يصدر أي تعليق من المفوضية على ذلك حتى اللحظة.
وعبرت رهف عن أمنياتها بأن تحصل على حق اللجوء في أمريكا أو كندا أو بريطانيا أو أستراليا، وفقا لما نشرته عبر صفحتها على موقع تويتر.