13 نوعًا من الفيتامينات يحتاجها الجسم.. وهذه العلامات تدل على نقصانها

الفيتامينات هي مركبات عضوية تحتوي على الكربون، ويحتاجها الجسم بكميات صغيرة ليبقى على قيد الحياة، إلا أنه لا يستطيع تصنيعها أو إنتاجها بالكمية الكافية، وهناك 13 نوعاً من الفيتامينات يحتاجها الجسم.
وتنقسم الفيتامينات إلى قسمين رئيسيين، الأول يضم الفيتامينات التي تذوب في الماء، وهذه لا تبقى طويلا في الجسم بل يتخلص منها عن طريق البول، والثاني يضم الفيتامينات التي تذوب في الدهون، وهي التي يخزنها الجسم في الأنسجة الذهنية، حيث يخزن منها الجسم الكميات التي تكفيه لعدة أيام أو شهور.
كما أشرنا أن الجسم لا يصنع الفيتامينات إنما يحصل عليها عن طريق تناول الغذاء، ما عدا فيتامين “د” الذي يحصل الجسم على الكمية الكافية منه عبر التعرض لأشعة الشمس.
أنواع الفيتامينات:
هناك 13 نوعاً من الفيتامينات، وتنقسم لنوعين رئيسيين:
اولاً: الفيتامينات التي تذوب في الدهون: وتضم: فيتامين “أ”، وفيتامين “ك”، وفيتامين “هـ”، وفيتامين “د”.
ثانياً: الفيتامينات التي تذوب في الماء: وهي: “فيتامين ج، فيتامين ب1، فيتامين ب2، فيتامين ب3، فيتامين ب5، فيتامين ب6، فيتامين ب7، فيتامين ب9، فيتامين ب12.
أعراض نقص الفيتامينات:
هناك علامات وأعراض عديدة تدل على نقص الفيتامينات في الجسم، وفيما يلي أهم 10 علامات تدل على نقص الفيتامين في الجسم:
– ضعف الأظافر وتساقط الشعر.
– تشقق زوايا الفم.
– نزيف اللثة.
– ضعف الرؤية ليلاً.
– قشرة الرأس.
– ظهور بقع حمراء أو بيضاء.
– ارتفاع وانخفاض ضغط الدم.
– التعرق المفرط.
– التعب والإرهاق.
– هشاشة العظام.