الرئيسية أنحاء الوطن “العمل” تطلق مبادرة جديدة للاحتساب الفوري للعمالة الوطنية والوافدة في نطاقات
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق مبادرة جديدة لاحتساب العمالة الوطنية والوافدة بشكل مباشر عند أول تحديث أسبوعي لنطاق المنشأة.
وقالت إن المبادرة تهدف لتحفيز المنشآت على دعم برامج التوطين، وتسجيل وخروج العمالة السعودية والوافدة بشكل مباشر عند أول تحديث أسبوعي لنطاق المنشأة، بالإضافة لتوفير المرونة لمنشآت القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم البدء في تطبيق المبادرة اعتباراً من 2 فبراير المقبل، لافتة إلى أن الخدمة تستهدف المنشآت المستمرة في النطاق الأخضر فأعلى لمدة 13 أسبوعاً.