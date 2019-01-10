“العمل”: فرصة حقيقية للسعوديين.. 35 مهنة ممنوعة على الأجانب

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حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قائمة لـ19 مهنة ممنوع العمل فيها للأجانب؛ حيث إن هذه المهن أصبحت “موطنة بنسبة 100%”.

قائمة المهن الـ19:

1- كبير إداريين موارد بشرية.

2-مدير شؤون الموظفين.

3-مدير شؤون عمل وعمال.

4- مدير علاقات الأفراد.

5- اختصاصي شؤون الأفراد.

6-كاتب شؤون الأفراد.

7- كاتب توظيف.

8- كاتب شؤون موظفين.

9- كاتب دوام.

10- كاتب استقبال عام.

11- كاتب استقبال فندقي.

12- كاتب استقبال مرضى.

13- كاتب شكاوى.

14- أمين صندوق.

15- حارس أمن خاص.

16- مسؤول علاقات حكومية.

17- ناسخ أو مصلح مفاتيح.

18- مخلص جمركي.

19- العاملات في محلات المستلزمات النسائية.

ويضاف إلى هذه القائمة توطين منافذ البيع لـ 16 قطاعًا وهي كالتالي:

1- محلات السيارات والدراجات النارية

2- محلات الملابس الجاهزة

3- الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز

4- الأواني المنزلية

5- الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

6- الساعات

7- النظارات

8- الأجهزة والمعدات الطبية

9- مواد الإعمار والبناء

10- قطع غيار السيارات

11- السجاد

12- الحلويات

13- بيع وصيانة الجوالات

14- منافذ تأجير السيارات

15- بيع العطور والعود والبخور بكافة أنوعها ومشتقاتها

16- بيع الأقمشة

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