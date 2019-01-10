“العمل”: فرصة حقيقية للسعوديين.. 35 مهنة ممنوعة على الأجانب

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قائمة لـ19 مهنة ممنوع العمل فيها للأجانب؛ حيث إن هذه المهن أصبحت “موطنة بنسبة 100%”.
قائمة المهن الـ19:
1- كبير إداريين موارد بشرية.
2-مدير شؤون الموظفين.
3-مدير شؤون عمل وعمال.
4- مدير علاقات الأفراد.
5- اختصاصي شؤون الأفراد.
6-كاتب شؤون الأفراد.
7- كاتب توظيف.
8- كاتب شؤون موظفين.
9- كاتب دوام.
10- كاتب استقبال عام.
11- كاتب استقبال فندقي.
12- كاتب استقبال مرضى.
13- كاتب شكاوى.
14- أمين صندوق.
15- حارس أمن خاص.
16- مسؤول علاقات حكومية.
17- ناسخ أو مصلح مفاتيح.
18- مخلص جمركي.
19- العاملات في محلات المستلزمات النسائية.
ويضاف إلى هذه القائمة توطين منافذ البيع لـ 16 قطاعًا وهي كالتالي:
1- محلات السيارات والدراجات النارية
2- محلات الملابس الجاهزة
3- الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز
4- الأواني المنزلية
5- الأجهزة الكهربائية والإلكترونية
6- الساعات
7- النظارات
8- الأجهزة والمعدات الطبية
9- مواد الإعمار والبناء
10- قطع غيار السيارات
11- السجاد
12- الحلويات
13- بيع وصيانة الجوالات
14- منافذ تأجير السيارات
15- بيع العطور والعود والبخور بكافة أنوعها ومشتقاتها
16- بيع الأقمشة