المرور: إصدار 40 ألف رخصة قيادة للنساء.. وتفعيل الدراجات النارية لحل أزمة الاختناقات بالشوارع

الرئيسية أنحاء الوطن المرور: إصدار 40 ألف رخصة قيادة للنساء.. وتفعيل الدراجات النارية لحل أزمة...
كشف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، عن إصدار المرور أكثر من 40 ألف رخصة للنساء منذ تفعيل الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.
وقال البسامي إن المرور يعمل حالياً على إنشاء 14 مدرسة؛ لتقليل مدة انتظار النساء للحصول على الرخصة، لافتاً إلى أن أسعار إصدار الرخص للنساء بُنيت على دراسات مالية تهدف لتحقيق الجودة.
وأضاف أنه سيتم تفعيل مشروع إعادة الدراجات النارية للشوارع؛ لحل مشكلات اختناقات المرور في المدن الكبرى، مبيناً أن الرصد الآلي للسيارات المدنية سيجرى تطبيقه في كل مدن المملكة قريباً.