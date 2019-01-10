بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.. “تعليم الجوف” يصدر هذا التوجيه لقائدي وقائدات المدارس

الرئيسية أنحاء الوطن بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.. “تعليم الجوف” يصدر هذا التوجيه لقائدي...
أتاحت إدارة التعليم بمنطقة الجوف لقائدي وقائدات مدارس المنطقة إمكانية إلغاء الطابور الصباحي للطلاب والطالبات؛ وذلك بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة الذي تشهده المنطقة.
ووجّه المدير العام لإدارة تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي، قائدي وقائدات المدارس بممارسة صلاحياتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي وفقاً لتقديرهم ومدى الحاجة لذلك.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت أمس (الأربعاء) تنبيهاً متقدماً بحدوث انخفاض حاد في درجات الحرارة في منطقة الجوف، مع إمكانية تكون الصقيع.