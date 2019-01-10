بعد كثرة الشكاوى والاعتراضات على المخالفات.. مرور القصيم يوجه دورياته باتخاذ هذا الإجراء

الرئيسية أنحاء الوطن بعد كثرة الشكاوى والاعتراضات على المخالفات.. مرور القصيم يوجه دورياته باتخاذ هذا...
بدأ مرور القصيم تفعيل تعميم الإدارة العامة للمرور بعدم تحرير المخالفات المرورية بالتقاط صورة واحدة للمركبة، وذلك بعد كثرة الاعتراضات والشكاوى على المخالفات المرصودة عبر تقنية “باشر”.
وعمّم المرور قبل مدة على الإدارات بالمناطق عدم تحرير المخالفة إلا بعد استيقاف المركبة وتصويرها ثلاثة صور من عدة زوايا، وتصوير الأوراق الثبوتية لها؛ وذلك للتأكد من المخالفة؛ لضمان عدم استقبال المزيد من الشكاوى.
وأشار تنبيه “المرور” لدورياته والعاملين بالميدان إلى أنه إذا رصد رجل المرور مخالفة تظليل أو وقوف غير نظامي أو وقوف بمواقف ذوي الإعاقة، ولم يوجد صاحب المركبة، فيتم تصوير المركبة ثلاث صور كذلك، ومن عدة زوايا وتسجل المخالفة.
وشدد “المرور” على أن من يخالف نص التعميم فإنه سوف يحاسَب.