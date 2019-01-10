هنا و هناك تعرّف على أفضل أنواع الحميات الغذائية.. وفوائد كل منها يناير 10, 2019 بواسطة Editor 1 - توجد أنواع عديدة من الحميات الغذائية، وتظهر بين الحين والآخر وصفات جديدة لمساعدة الناس على ضبط نظمهم الغذائية. ونشرت شركة US NEWS and World Report قائمة بأفضل الوصفات الغذائية وفقا لآراء مجموعة من خبراء الصحة وذلك بعد مراجعة أكثر من 40 نوعا. حمية البحر المتوسط:تؤكد هذه الحمية على الفواكه والخضراوات، وزيت الزيتون، والأسماك. حمية داش DASH DIET:تتخصص هذه الحمية في محاربة ارتفاع ضغط الدم، وحظيت بإشادات على تكاملها الغذائي، وسلامتها على الصحة، وقدرتها على منع وضبط مرض السكري. الحمية المرنة Flexitarian:تركز الحمية المرنة على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات النباتية. حمية العقل MIND Diet:تهدف هذه الحمية في الأساس إلى محاربة تدهور الصحة الذهنية ومن أصنافها الأوراق الخضراء، والمكسرات، والتوت. حمية مراقبو الوزن Weight Watchers) ww):سجلت هذه الحمية أعلى معدل لخفض الوزن في المجمل، وأيضا أعلى معدل بالنسبة لخفض الوزن السريع، ويصفها خبراء بأنها ناجحة وفعالة. حمية مايو كلينيك Mayo Clinic:تهدف حمية مايو كلينيك لجعل الغذاء الصحي عادة تستمر مدى الحياة، وقد حظيت بإشادات على مكوناتها الغذائية وسلامتها على الصحة، وتعتمد على هرم غذائي أساسه الفواكه والخضراوات.