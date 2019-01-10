تعرّف على أفضل أنواع الحميات الغذائية.. وفوائد كل منها

توجد أنواع عديدة من الحميات الغذائية، وتظهر بين الحين والآخر وصفات جديدة لمساعدة الناس على ضبط نظمهم الغذائية.

ونشرت شركة US NEWS and World Report قائمة بأفضل الوصفات الغذائية وفقا لآراء مجموعة من خبراء الصحة وذلك بعد مراجعة أكثر من 40 نوعا.