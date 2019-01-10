شاهد.. مقطع صوتي نادر للملك سعود خلال افتتاحه إذاعة “صوت الإسلام”

كلمة #الملك_سعود من #مكة_المكرمة من إفتتاح إذاعة #صوت_الإسلام التي أصبحت #نداء_الإسلام . (1381هـ – 1962م). pic.twitter.com/VQgdBHsByL

— الملك سعود (@kingsaud) January 8, 2019