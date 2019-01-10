شاهد.. مقطع صوتي نادر للملك سعود خلال افتتاحه إذاعة “صوت الإسلام”

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وثّق مقطع صوتي نادر كلمة الملك سعود بن عبدالعزيز، خلال افتتاحه إذاعة صوت الإسلام التي أصبحت فيما بعد إذاعة نداء الإسلام، وذلك عام 1381هـ الموافق 1962م.

وألقى الملك سعود خلال المقطع الصوتي الذي نشره حساب باسمه ويهتم بنشر سيرته على “تويتر”، كلمة وجهها إلى المسلمين حول العالم وخاصةً حجاج بيت الله، متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة، معلناً فيها كذلك افتتاح إذاعة “نداء الإسلام”.

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