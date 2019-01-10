شرطة الرياض تبحث عن 4 جناة نفذوا عملية سطو على سيارة مواطن وأحرقوها.. يعمل بأحد تطبيقات التوصيل

الرئيسية حوادث شرطة الرياض تبحث عن 4 جناة نفذوا عملية سطو على سيارة مواطن...
تعرّض مواطن يعمل سائق توصيل بأحد التطبيقات، لعملية سطو من قِبل 4 أشخاص قاموا بسرقة سيارته قبل أن يحرقوها للتخلص من آثار جريمتهم، فيما تقوم الجهات المعنية بالبحث عنهم.
وكشف الشاب في بلاغ قدمه لشرطة العزيزية بالرياض، أنه تلقى طلباً يوم الأحد الماضي على التطبيق، وحينما وصل إلى صاحبه صعد إلى سيارته وبرفقته 3 أشخاص آخرين، وبعد سيره لمسافة ووصوله لمكان شبه خال من المارة، اعتدوا عليه وسرقوا سيارته قبل أن يهربوا بها.
وأضاف الشاب وفقاً لـ”سبق”، أن شرطة الرياض تمكّنت من العثور على السيارة مساء اليوم نفسه محترقة بالكامل في حي مجاور، مناشداً الجهات المعنية القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.