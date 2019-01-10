صور | الحوثيون يستهدفون عرضاً عسكرياً للجيش اليمني بـ”درونز”.. وسقوط قتلى وجرحى

استشهد 6 من أفراد الجيش اليمني وأصيب 20 آخرون خلال هجوم شنته المليشيات الحوثية اليوم الخميس بطائرة بدون طيار استهدف عرضاً عسكرياً في قاعدة عسكرية بمحافظة لحج.
ومن بين المصابين في الهجوم نائب رئيس هيئة الأركان العامة، ومحافظ لحج أحمد التركي، ورئيس شعبة الاستخبارات، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، والمتحدث باسم المنطقة العسكرية، وقائد الشرطة العسكرية.
وأفادت مصادر من داخل القاعدة أن طائرة “درونز” كانت تحلق على ارتفاع منخفض، انفجرت بالقرب من المنصة التي كان يتواجد بها القادة الحاضرون للعرض، ما أدى لوقوع الضحايا الذين تم نقلهم لمستشفى عدن.