فيديو | شاهد الجهود المبذولة لتطهير الحرم المكي من الحشرات.. والقضاء على 95% منها

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نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مقطع فيديو يظهر آلياتها وجهودها في مكافحة ظاهرة الحشرات بالحرم المكي، من خلال تخصيص 600 عامل ومشرف بساحات الحرم وكل جوانبه.

وأظهر الفيديو التضاؤل الملحوظ في نسبة الحشرات، الذي تم من خلال رش المبيد على الكشافات الجاذبة للحشرات، ورش المشربيات الموجودة في ساحات الحرم، بالإضافة إلى رش بالوعات الصرف وتوفير أحدث الأجهزة لتطهير ونظافة الحرم وتعقيم الأماكن البعيدة والضيقة.

وأوضح أحد المشرفين الميدانيين لإدارة التطهير المهندس إبراهيم نتو، أن انتشار الحشرات في المسجد الحرام ظاهرة طبيعية تحدث بعد موسم الأمطار، حيث تكثر المناطق المزروعة المحيطة بالحرم فتتكاثر هذه الحشرة التي تظهر في الليل، وتبحث دائماً عن الإضاءة واللون الأبيض والاثنان متوفران في الحرم المكي.

فيما أكد المشرف الميداني أحمد العرافي أن المواد المستخدمة في مكافحة الحشرات صديقة للبيئة وآمنة للمعتمرين، مشيراً إلى أنه جرى مضاعفة آليات المكافحة وأوقات الغسيل برش جميع المسطحات المنتشر فيها هذه الحشرة، مشيراً إلى أنه تم القضاء على 95% من تلك الحشرات.

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