قطر تنتهك حقوق شعبها .!

من الرغم ماتوصلت إليه سياسة حكومة قطر من حمل شعلة الإرهاب والطواف بها أمام العالم فلم تعد تخجل مثل ماكانت في سنوات الماضية بعد عزلها من الخليج وعلى أن لا تكون دولة عربية صالحة ؛فقد اثبتت طيلة مامضى أنها تعبث بزمام المسلمين وحكام العرب وتسخر عبر فضاءها الإعلامي في دس المؤامرات ونفي السلام للعرب المسلمين، إلى أنها تصنف اليوم ضمن الدول التي ارهقت شعبها بمافيا الإخوان التي كفرت بالدين على الرغم من استخدامها للدين لتنفيذ مخططاتها الإجرامية ، ما ذنب القطريين في إشراكهم في هذه الجرائم التي تزهق الارواح وتقتل الأبرياء باسم دينهم الوهمي ؟! أن عقيدتهم مزيفة وشرائع جماعة الاخوان شر وعار على أهالينا الأبرياء في قطر.
انتهاكات سجلت هذا العام تعذيب المعتقلين ظلماً وسجن الشيوخ والاطفال والنساء بدون مبرر ، بعد ما وهب تميم الذميم ارضي القطرية للجيش التركي ومليشيات الفرس لم ينسى الشعب نفي المواطنين وسحب الجنسيات من شيوخ وقبائل عريقة في قطر فماذا بعد ياترى وهل يحسد اخواننا على هذه العيشة. التي هي إحتلال!
ما حدث في اليوم الوطني الذي حرم البعض من الاحتفال به بالاعتقال مباشرة بسبب رفعهم علم التوحيد العلم الأخضر الذي يرفرف للسلام في العالم العربي علم المملكة السعودية وتم تجريم اكثر من ٢٠٠ مواطن قطري على رفعه فهل هذا جرم ؟!
انتهاك تميم لشعبه اصبح امراً مفضوح فسجلت حقوق الانسان التميز ضد المرأة وتنتهك الانسانية بحق المعتقلين فكات خالد الهيل ضحية سجلت هذا الشهر في اختطافه واعتقاله بطريقة بشعه ثم تعذيبه ومن أعرق الانتهاكات التي تمارسها الحكومة منذ سنوات إلى عهد تميم الظالم نفي شيوخ قبيلة الغفران وأفرادهم فأصبح المقيم يعيش عيشة عظيمة أن أصبح موالي لحكومة الارهاب القطرية فما ذنب قطر أن تجرد من دول الخليج بسبب حكومة ظالمة تبث الارهاب للمنظمات الشر وتحارب السلام في اوطان العرب المسلمين ، فالعزل هو الطريقة حتى يشفى الشعب القطري من حكومتهم الظالمة.