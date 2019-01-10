مجلس شؤون الأسرة: 33 مليار ريال حجم إنفاق الأسر على الكماليات.. والمشاكل المالية سبب المشاكل الأسرية

الرئيسية أنحاء الوطن مجلس شؤون الأسرة: 33 مليار ريال حجم إنفاق الأسر على الكماليات.. والمشاكل...
قالت الدكتورة هلا التويجري الأمينة العامة لمجلس شؤون الاسرة إن المشاكل المالية هي سبب المشاكل العائلية، مؤكدة أن الإنفاق السنوي للأسرة على الكماليات يبلغ 33 مليار ريال.
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى الرياض الاجتماعي الرابع، الذي يقام اليوم برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، ويركز على جانب الوعي المالي وأهميته.
وفي السياق ذاته، ذكر مدير بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، أنه يجب على الحكومة تقديم الرعاية والدعم في شؤون الادخار ويجب على المواطن كذلك تحقيق الاستدامة المالية.
وأشار الراشد إلى أن بنك التنمية لديه 60 جمعية تقوم بالتدريب لاكتساب القدرة على الادخار، حيث استطاعت أن تصل إلى 41 الف أسرة منتجة، منحت لها قروضا من 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال، وبنسبة سداد تصل إلى 95٪.
وأوضح أنه خلال الأربع سنوات القادمة سيضخ البنك 6 مليارات ريال لدعم الجمعيات للوصول الى أكبر عدد من الأسر المنتجة، كما أضاف أنه تم تدريب 50 ألف مواطن ومواطنة على الادخار، وفي السنوات القادمة نستهدف 8 ملايين مواطن ومواطنة.