مطار نيوم يستقبل أول رحلة جوية على متنها 130 موظفًا بالمشروع لعقد لقائهم السنوي

سيّرت الخطوط السعودية اليوم الخميس أول رحلة إلى مطار “نيوم” في شرما، باستخدام طائرتين مستأجرتين من طراز إيرباص “إيه 320″، حُمل على متنهما 130 موظفاً بمشروع “نيوم”، لعقد لقائهم السنوي بأرض المشروع.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم” نظمي النصر، أن نقل الموظفين لعقد اجتماعهم السنوي على أرض المشروع، الهدف منه أن يعيش الموظفون تجربة المشروع الذي يعملون على إنجاحه على أرض الواقع، وتوثيق الروابط بينهم وتعزيز الانتماء بينهم وبين المنطقة.
بدوره أعرب المدير العام للخطوط الجوية السعودية المهندس صالح الجاسر عن أمله في أن تكون هذه الرحلة بداية شراكة طويلة ببن الخطوط السعودية ومشروع “نيوم” الواعد.
وتم اختيار منطقة “خليج نيوم” لعقد هذا اللقاء، حيث ستكون أولى المناطق التي سيتم تطويرها في مشروع “نيوم” الواقع شمال غرب المملكة.
وسيتم تحويل مطار نيوم الحالي الموجود في شرما إلى مطار تجاري قريباً، وسيكون لدى “نيوم” في المستقبل شبكة من المطارات، من ضمنها مطار دولي بأعلى المواصفات وأحدث التقنيات الذكية، وذلك بهدف تقديم الدعم اللازم لبناء “نيوم” وتسهيل نقل الآلاف من عمال البناء الذين سيسهمون في تحقيق حلم “نيوم”.