من أصل 32.. تقلص أعداد المطلوبين في قائمتي القطيف إلى 6 إرهابيين

تقلصت أعداد المطلوبين أمنيا في قائمتي الـ23 والـ9 بالقطيف، إلى 6 مطلوبين من أصل 32 مطلوب، بعد العملية التي قامت بها الأجهزة الأمنية الإثنين الماضي، وأدت لمقتل 6 إرهابيين والقبض على آخر.
فيما بلغ عدد الموقوفين من القائمتين 9 مطلوبين منهم 5 من المطلوبين على قائمة الـ9، كما سلم 7 مطلوبين من قائمة الـ23 أنفسهم للأجهزة الأمنية وتم إطلاق سراح 4 منهم فيما بعد.
وبقي من قائمة الـ23 مطلوب واحد هو فاضل حسن عبدالله الصفواني، فيما بقي من قائمة الـ9، 5 إرهابيين هم محمد حسين علي العمار، علي بلال سعود آل حمد، ميثم بن علي محمد القديحي، ماجد بن علي عبدالرحيم الفرج، وأيمن إبراهيم حسن المختار.