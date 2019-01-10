“هدف”: إيداع400 مليون في حسابات المستفيدين من “حافز”.. وإلحاق 6 آلاف سعوديًا بسوق العمل خلال شهر

الرئيسية أنحاء الوطن “هدف”: إيداع400 مليون في حسابات المستفيدين من “حافز”.. وإلحاق 6 آلاف سعوديًا...
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اليوم (الخميس)، عن إيداع 400 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 269 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي “حافز البحث عن عمل” و”حافز صعوبة الحصول على عمل”، وذلك عن شهر ربيع الثاني المنصرم للعام 1440هـ.
وأوضح الصندوق أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي “حافز” لشهر ربيع الثاني، بلغ 6314 مستفيداً ومستفيدة، 3634 من الإناث و2680 من الذكور.
وفي السياق ذاته، أطلق “هدف” مبادرة تحويل فروعه في جميع مناطق المملكة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية.