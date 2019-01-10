الرئيسية أنحاء الوطن وظائف شاغرة في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية.. تعرف على الشروط ورابط التقديم
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والفنية للرجال حمَلة الشهادة الابتدائية ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل لدى “شركة فيصل للأعمال الكهربائية والميكانيكية” في محافظة الجبيل.
وأشار البرنامج، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن الوظائف المتاحة على مسميات: “مدير مالي إداري: درجة البكالوريوس في تخصص المالية، كهربائي عام (8 وظائف): الشهادة الابتدائية، عامل لحام (4 وظائف): الشهادة الابتدائية”.
وأوضح البرنامج، أن التقديم يكون عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من 9 يناير 2019م، والتقديم مستمر حتى 17 يناير 2019″.وأضاف البرنامج، أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يتم عبر عبر الرابط بالضغط هنا.