اختتام المرحلة الأولى لحملة التطعيم الوطنية ضد شلل الأطفال بجدة

شاركت صحة جدة والمحافظات التابعة لها في الحملة الوطنية السنوية التي تنفذها و تشرف عليها وزارة الصحة للتطعيم ضد شلل الأطفال بمختلف مناطق المملكة، والتي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي و أستمرت لمدة 5 أيام، ودشنها صاحب السمو الملكي محافظ جدة بمكتبه، واستهدفت فئة الأطفال الأقل من خمس سنوات.
و شهدت الحملة نجاح الجرعة الأولى ، حيث بلغ عدد الأطفال الذين جرى إعطائهم اللقاح ( ٢٣٥.٣٣٥ ) ما دون سن الخامسة بمعدل ( ٩.٢٦٩ ) طفل و طفلة في اليوم يتم تطعيمهم ، و تم تنظيم هذه الحملة بمشاركة جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بمختلف أحياء جدة ، حيث تم توزيع فرق ميدانية تعمل من الساعة 9 صباحاَ و حتى الساعة التاسعة ليلاً و تغطي المدارس و المستشفيات و المنازل المحيطة حول المراكز الصحية ، كما تم إقامة بعض المراكز الثابتة في داخل الأحياء ، إضافة إلى تطعيم الأطفال بالمستشفيات الحكومية ، و تأتي هذه الجهود للوصول إلى المستهدف المطلوب خلال المدة المحددة للحملة و المقدرة بخمسة أيام للمرحلة الأولى من الحملة ، و لقيت الحملة تفاعل و تعاون كبير من قبل المواطنين و المقيمين مع الفرق الميدانية و الثابتة مما أسهم في إنجاح الحملة و الحمد لله والتي خطط لها لتجاوز كافة العقبات المتوقعة .
و شارك في الحملة العديد من الجهات الخاصة و الحكومية و بعض المعاهد الصحية الخاصة و المستشفيات الحكومية مثل مستشفى الولادة و الأطفال و الملك فهد و الملك عبد العزيز و شرق جدة و العزيزية بشكل فاعل، و أوضحت الصحة في جدة أن الحملة الثانية ستنطلق في الخامس من شهر جماد الثاني بمشيئة الله تعالى ، و دعت صحة جدة الأهالي للاستفادة منها خلال المدة المحددة .
و قدم مدير الشؤون الصحية بمحافظة بجدة الدكتور مشعل السيالي شكره و تقديره لإدارة الصحة العامة، و لمديري المستشفيات و مساعديهم لشؤون المراكز، ولمديري المراكز الصحية و منسوبيهم في الميدان، إضافة إلى إدارة التموين بجدة و الإدارات المشاركة و القوى الداعمة و المتطوعين على جهودهم الرائعة و التي أسهمت في نجاح المرحلة الأولى من الحملة ، متمنياً لهم التوفيق و مزيداً من النجاح لما فيه خدمة الوطن و المواطن .