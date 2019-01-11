الأرصاد تحذر: تقلبات جوية على هذه المناطق من الأحد القادم.. وهذه توقعات طقس غداً

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة حدوث تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة ابتداءً من يوم الأحد القادم وتستمر إلى يوم الثلاثاء، وتتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار.
كما توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية إضافة إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة، وذلك على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة، والقصيم وحائل والرياض ومكة المكرمة والشرقية.
وحول حالة الطقس غداً السبت، أوضحت أن التوقعات تُشير إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية والغربية، كما لا يستبعد هطول أمطار على شمال المملكة.