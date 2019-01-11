“التنمية الاجتماعية”: باشرنا واقعة اعتداء وافدين على أحد نزلاء مركز التأهيل بالخرج.. والشرطة تطيح بالمعتدين

الرئيسية أنحاء الوطن “التنمية الاجتماعية”: باشرنا واقعة اعتداء وافدين على أحد نزلاء مركز التأهيل بالخرج.....
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن فرق الحماية الاجتماعية ومركز التأهيل الشامل بالخرج وقفا ميدانيًا على واقعة تعنيف شخص من ذوي الاحتياجات على يد وافدين، مبينةً أن الفحوص الطبية أثبتت سلامة الحالة وعدم إصابتها بأي أذى.
وأضافت أنها التقت المعنّفين واستمعت لأقوالهم، وتم على إثرها إحالتهم إلى الجهات الأمنية تمهيدًا لمحاسبتهم.
وكان مقطع الفيديو الذي تم تداوله، أظهر شخصان يرتديان زي الكادر الصحي يعتديان على أحد المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي ينزل بمركز التأهيل الشامل في محافظة الخرج.
وبعد انتشار المقطع، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن دوريات الأمن بالخرج باشرت بلاغا من مركز التأهيل الشامل عن قيام وافدين يعملان بالمركز بالاعتداء على أحد نزلاء المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعنيفه أثناء نقله إلى مستشفى الملك خالد، وتم القبض عليهما، وإيقافهما تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستدلال بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.