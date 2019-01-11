“الجوازات” توضح مدى إمكانية السفر بـ “جواز قديم”

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يجب تجديد جواز السفر القديم قبل الشروع في عملية السفر، حتى لا يتعرض صاحب الجواز لأي معوقات أثناء السفر.
وتفاعلت المديرية العامة للجوازات، مع سؤال مواطن قال فيه: “طلبت إصدار جواز جديد من أبشر ولا زال في جوازي ٦ أشهر قبل الانتهاء، ولم يصدر الجواز الجديد حتى الآن في انتظار رساله الاستلام، سؤالي هل أستطيع السفر بالجواز القديم؟
وأجابت الجوازات على استفسار المواطن بتغريدة عبر حسابها الرسمي بقولها: “التعليمات لا تسمح بذلك”.
وأضافت أنه يتم إجراء التجديد عبر منصة أبشر موضحة آلية تجديد جواز السفر عبر هذا الرابط (هنــا)، ويتم استلام الجواز بعد ثلاثة أيام عمل من إتمام الإجراء.