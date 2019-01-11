الرئيسية رياضة المتصدران يتعثران.. والشباب يتقدم.. والأهلي والاتحاد يتنفسان
اختتم الاهلي مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي بفوز عريض على متذيل الترتيب احد بخمسة اهداف مقابل هدف .. وتولى لاعب الاهلي جانيني تسجيل جميع اهداف الاهلي بواقع ثلاثة في الشوط الاول وهدفين في الشوط الثاني في حين تولى صقر عطيف تسجيل هدف احد .
وفي مباراة سبقتها واصل الشباب تقدمه للمنافسة بفوزه على الفيحاء باربعة اهداف لهدف.. في حين تعثر الهلال مجددا بالتعادل مع الرائد بهدف لمثله .. وتعادل الاتفاق والباطن سلبيا.
وكانت هذه الجولة قد انطلقت امس بتعثر النصر بالتعادل مع الفيصلي بهدفين لمثلهما .. وفوز الاتحاد على القادسية بهدف دون رد .. وتعادل الحزم والتعاون بهدف لمثله.. وفوز الوحدة على الفتح بهدف نظيف.