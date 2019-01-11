“المرور” يوضح مواصفات وشروط تظليل المركبات

نشرت الإدارة العامة للمرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، تفاصيل شروط تظليل المركبات، والأجزاء المسموح بتظليلها في المركبة.
جاء ذلك ردا من المرور على استفسار أحد المواطنين، حيث قال في سؤاله “هل وجود تظليلة 2 / 0 على الزجاج الخلفي (ليس زجاج شباك راكب) فقط للمركبة يعد مخالفة؟”.
ونشر الحساب صورة جاء فيها الرد على الاستفسار، وهي أن مواصفات التظليل كالتالي: “أن يكون شفاف لا يحجب الرؤية، وأن لا يكون عاكسًا للصورة ” على هيئة مرآة ” ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها مما يحد من درجة الشفافية، وأن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة”.
كما أوضح الحساب أن الأجزاء المسموح بتظليلها: “يسمح بوضع تظليل شفاف يمكن من خلاله رؤية من بداخل المركبة، بحيث تكون شفافية التظليل لا تزيد عن المتعارف عليه محليًا بـ(02)، ويقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط، كما لا يسمح نهائيًا بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة في جميع الحالات.
وأضاف المرور أنه لا يسمح أيضا بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة في جميع الحالات، ولا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق إلا في الحالات المرضية الخاصة (والتي لها شروطها الخاصة).
وقال الحساب إن المركبات المسموح بتظليلها هي التي لها قمرة قيادة (غمارة) ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص، وإن المركبات غير المسموح بتظليلها هي الأجرة (الليموزين)، والتأجير اليومي، والمركبات الرياضية ( باب واحد ) والتي لا تتسع إلا للسائق والمرافق، وإذا كان بها مقاعد خلفية ولها زجاج منفصل فيسمح بتظليل ذلك الجزء الخاص بالمقاعد الخلفية، ومركبات نقل البضائع، والحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن.