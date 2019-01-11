بعد تحذير المرور.. تعرّف على قيمة مخالفة السباق بين المركبات بالطرق العامة والسير في مواكب

الرئيسية أنحاء الوطن بعد تحذير المرور.. تعرّف على قيمة مخالفة السباق بين المركبات بالطرق العامة...
أكدت الإدارة العامة للمرور، أن السباق بين المركبات على الطرق العامة، أو السير في مواكب يُعد مخالفة مرورية، وفقاً لنظام المرور وجداول المخالفات المعلنة.
ووفقاً لما ورد في جدول المخالفات المرورية رقم 6 بند المخالفة رقم 8 التي تنص على أن: “سباق للمركبات على الطرق العامة، أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح مخالفة يعاقب مرتكبها بالغرامة المالية من 3- 6 آلاف ريالاً”.
وكان الأمر السامي الصادر بتاريخ 5-12-1439هـ، قد تضمن تعديلات على نظام المرور، ومنها رفع قيمة عدد من المخالفات.